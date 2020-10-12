حافظ أبو سعدة: تسريبات كلينتون تفضح مخطط إدارة أوباما ودور الجزيرة

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كشف الإعلامي محمد الباز، عن مجموعة من المراسلات البريدية الالكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية وقطر، والتي كشفت عن رغبتها في السيطرة على مصر من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك استعرض مجموعة من الوثائق التي تفضح مؤامرتها مع محمد مرسي عندما أصبح رئيسًا لمصر لتفكيك الداخلية بمساعدة أمريكية.



وقال "الباز" خلال تصريحات صحفية،: "هذه الرسائل التي تبادلها هيلاري مع الناس في الشرق الأوسط، عندنا 7 ايميلات، تناولت هذه المراسلات زيارة هيلاري إلى الدوحة في ابريل 2010 واجتماعها مع وضاح خنفر المدير العام للجزيرة في هذا الوقت وأعضاء مجلس الجزيرة في مقر القناة، وبعدها إميل آخر يسألها فيه حمد عن التصرف المناسب لو حدثت مشكلة معهم في مصر وكيفية مواصلة تحريضهم ضد عمر سليمان".



وأضاف "بعدها ميل آخر يطلب فيه جاسم مقترحات من الخارجية الأمريكية في حال توقف بث الجزيرة في مصر، ثم رسالة أخرى تنسيقية بين هيلاري ومرسي بعدما أصبح رئيسًا، وبعدها طلبهم 100 مليون دولار من أمريكا لتأسيس مشروع إعلامي أمريكي في مصر بعدما فشلت منصات الإخوان الإعلامية في مصر بعد يناير يكون خيرت الشاطر هو المسؤول عنها، وبعدها مناقشة بين حمد متعلقة بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي وطلب مشاركة قطر في هذا الصندوق".



قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التسريبات الخاصة بهيلاري كلينتون والتي كشفت تعاونها مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الإخوان تاتي في سياق الانتخابات الأمريكية.وأضاف أبو سعدة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على "قناة صدى البلد"، أن ما تضمنته التسريبات كان معروفا ومكتوبا من قبل ولكن الكشف عنه بصورة رسمية أوضح الصورة لبعض المشككين.وتابع أنه كان يفكر دائما حول حصول توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام ولكن ظهرت التسريبات لتفضح المخطط الذي كانت تسعى له الإدارة الأمريكية وقتها وأن هيلاري كلينتون هي من ساعدت كرمان للحصول على الجائزة.وأكد أن الرئيس الأمريكي ترامب أشار إلى تسريبات هيلاري كلينتون في مناظرة سابقة بالانتخابات الأمريكية مشيرا إلى أن قناة الجزيرة مازالت مكلفة بأداء مهمتها ضد مصر ولم تتوقف.