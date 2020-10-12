إلغاء حفل سعد لمجرد بسبب تهمة اغتصاب.. تعرف على التفاصيل





وجاء ذلك عقب هجوم الجمهور على سعد لمجرد، واتهامه في عدد من قضايا الإغتصاب، وقام الموقع المسئول عن تذاكر هذا الحفل بإلغاءه احترام للجمهور.





يذكر أن آخر أعمال المطرب سعد لمجرد، أغنية "عدى الكلام" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقي توما.

يستعد المطرب سعد لمجرد، لإحياء حفل في القاهرة بمسرح كايرو شو، وبالتوامن مع ذلك ألغى موقع "TicketsMarche" المسئول الحفل عن حجز التذاكر لهذا الحفل.