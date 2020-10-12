برايم القابضة تُدير عملية استحواذ الصعيدي للدخان على الدولية للدخان

قامت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية "EGX: PRMH" بإدارة عملية استحواذ هامة و محورية في سوق صناعة التبغ بمصر، وذلك من خلال تنفيذ عملية استحواذ شركة الصعيدي لصناعة وتجارة الدخان على 100% من شركة الدولية للدخان، المالكة للعلامة التجارية "الحناوي للدخان والمعسل"، و التي تملك مجموعة أمريكانا مصر أغلبية أسهمها. وقد قامت برايم القابضة بدور المستشار المالي الحصري للبائعين وقامت كذلك بتنفيذ الصفقة للبائع والمشتري من خلال البورصة المصرية.





من جانبه علق حمادة الفار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصعيدي: "نحن متحمسون للغاية بخصوص استثمارنا في الدولية للدخان، حيث نرى أن لدينا فرصةً كبيرةً لخلق عملية تكامل بين أنشطتنا. ولطالما حاز نموذج أعمال الدولية للدخان على إعجابنا، وخاصة عملية التنوع في منتجاتها، والتي تُلبِّي من خلالها مختلف الأذواق. ونؤكد تطلعنا للاستفادة من محفظة منتجات الدولية للدخان، والطاقات الإنتاجية والتوزيعية لديها، وذلك بدمجها في عملياتنا لتحسين القيمة المضافة".





فيما هنأ شيرين القاضي، رئيس مجلس إدارة برايم القابضة فريق عمل بنوك الاستثمار على جهودهم الحثيثة ومثابرتهم لإتمام الصفقة، كما أُعرب عن تقديره لفريق برايم لتداول الأوراق المالية للاحترافية التي أبدوها في التعامل مع الصفقة. "إن نتيجة الصفقة تؤكد على مبدأين رئيسيين من مبادئ برايم: (تحدي الوضع الراهن والتزامنا غير المشروط تجاه عملائنا)".





كما وصف السيد حسين عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة برايم كابيتال الصفقة بأنها علامة بارزة أخرى في سجل برايم الزاخر. و "تأتي هذه الصفقة لتتماشى مع استراتيجية برايم لترسيخ أقدامها في سوق الاندماجات و الاستحواذات، مع التركيز وبشكل خاص على الصناعات الدفاعية كما تتطلع إلى إتمام المزيد من الصفقات الناجحة قبل نهاية العام الحالي".







