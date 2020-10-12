عمومية الإسكندرية للأدوية تجدد الثقة في علاء دراز للعام الثالث على التوالي.. وتعلن زيادة أرباحها

جددت الجمعية العمومية الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ثقتها في الدكتور علاء الدين دراز رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة للعام الثالث على التوالي، كما اعتمدت الجمعية القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30-6-2020، والتي شهدت العديد من الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة بقيادة دراز، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي شهدها السوق والمنظومة الاقتصادية بوجه عام فى مصر.





وبلغت إيرادات الشركة خلال العام المالي 2019- 2020 نحو 1024,816 مليون جنيه مقابل 829,040 مليون جنيه في العام المالي السابق له، وبزيادة قدرها 195,776 جنيه، وبزيادة 19,816 مليون جنيه عن المستهدف وبنسبة زيادة 1,97% وارتفع إجمالي الأرباح عن العام المالى 2019-2020 ليحقق 321,228 مليون جنيه مقابل 219,813 مليون جنيه بزيادة قدرها 101,416 مليون جنيه بنسبة زيادة 46,1% عن العام السابق و بنحو 41,338 مليون جنيه عن المستهدف بنسبة زيادة 14,8%.





وبلغ صافى الأرباح القابلة للتوزيع خلال العام المالى 2019- 2020 مبلغ 170,074 مليون جنيه مقابل 112,852 مليون جنيه عن العام المالي السابق بزيادة قدرها 57,195 مليون جنيه وبنسبة قدرها 50,7 % وبزيادة قدرها 23,047 مليون جنيه وبنسبة 15,7% عن المستهدف.





كما ارتفعت قيمة الأجور خلال العام المالي 2019-2020 لتصل لنحو 134,741 مليون جنيه بنسبه 13,1% من إيرادات النشاط مقابل 119,609 مليون جنيه بنسبه 14,4% للعام السابق.





وبلغت الزيادة فى الاجور نحو 15,132 مليون جنيه بنسبة 12,7 % .علما بانه قد ارتفعت متوسط انتاجية العامل الى 713 ألف جنيه للعام المالى 2019-2020 مقابل 562 ألف جنيه العام السابق بزيادة قدرها 151 ألف جنيه بنسبة نمو قدرها 26.8 % عن العام السابق.





وضخت شركة الإسكندرية للأدوية استثمارات بقيمة 89,575 مليون جنيه تمويلا ذاتيا للحفاظ على الطاقة الانتاجية لمصنعى "الأدوية والأشرطة"، فضلا عن تعاقد الشركة على خطوط انتاج ODF " أفلام سريعة الذوبان " بما يمثل نقلة نوعية فى سوق الدواء المصرى وتتميز بها الشركة عن مثيلتها من الشركات العاملة فى قطاع الدواء، كما حققت الشركة زيادة فى الانتاج بنحو256,380 مليون جنيه بزيادة 31,9 % عن العام السابق.

بدأت الشركة فى تطوير مصنع الأدوية الذى يتمثل فى تطوير المنطقة العقيمة التى تشمل أقسام القطرات والأمبولات وبنج الأسنان والمحاليل البيطرية كمرحلة أولى وكذلك تطوير قسم التجميل الذي يشمل اقسام الكريمات و المراهم و اللبوس كمرحلة ثانية.كما شهد العام المالي الماضي أيضا إنتاج وبيع مستحضر "بانادول كولد أند فلو داى" وهو أحد مستحضرات عائلة البانادول لشركة جلاكسو العالمية.





وأشادت عمومية الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بما قدمه مجلس الإدارة، بقيادة الدكتور علاء الدين دراز، خلال العام المالي الماضي، حيث لم تتوقف الشركة عن أعمال التطوير والاستثمار وتحقيق الأرباح، رغم كل ما شهدته الفترة الماضية من تداعيات جائحة كورونا وماترتب عليها العديد من التحديات والصعوبات معتبرة تجديد الثقة في رئيس مجلس الإدارة بمثابة اعترافا بدوره وجهوده خلال الفترة الماضية، وتقديرا لما تحقق من إنجازات داخل الشركة انعكست بوضوح على معدلات الإنتاج والربحية.



