مدبولي يوضح بالتفصيل انفاق الدولة على كل مصري 13 الف جنيه سنويا أول 20 عام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته في الندوة التربوية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة ، التي عقدت أمس الأحد ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الحكومة أجرت دراسة أظهرت أن الدولة تنفق فى الشخص من يوم الولادة حتى سن 20عاما 13 الف جنيه فى العام موضحا ان هذه الفئة العمرية تمثل 44.7 مليون من سكان مصر.









مصطفى مدبولي





وأضاف أنّ الـ13 جنيه يتم تقسيمها إلى 8196 جنيها في ملف الخدمات التعليمية، و2530 جنيها في مجال الرعاية الصحية، و1060 جنيها في مجال الحماية الاجتماعية، و800 جنيه في مجال تحسين جودة الحياة، و474 جنيها في مجال الرعاية الشبابية والثقافية.





وأوضح رئيس الوزراء أن نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بشكل عام قد تغير بشكل كامل خلال العشرين عامًا الماضية ، فبعد أن كان الفرد قد حصل فقط على 227 جنيها عام 2000 وصل إلى أكثر من 3000 جنية عام 2020.





وأضاف مدبولي: “متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام كان 1700 جنيه في عام 2000، واليوم أصبح 22 ألفا و700 جنيه، وكل ذلك في ظل مجهود الدولة لمواكبة ما يحدث، وما زال هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة في المرحلة المقبلة.”





وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة كانت تنفق 8.3 مليار جنيه على الصحة عام 2000 ، واليوم تنفق 93.5 مليار جنيه مثلما أنفقت الدولة عام 2000 على التعليم 20.4 مليار جنيه ، واليوم تنفق 58 مليار جنيه.





وأوضح مدبولي أن الزيادة السكانية في مصر مرتفعة مقارنة بدول العالم النامي ، حيث بلغ عدد السكان عام 1970 نحو 33 مليون نسمة ، واليوم بعد 30 عامًا وصل العدد إلى 100 مليون ، وكان عدد سكان تايلاند أكبر من مصرعام 1970 م حيث بلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة، وهم الآن 70 مليون شخص.



