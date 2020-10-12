مدبولي يوضح بالتفصيل انفاق الدولة على كل مصري 13 الف جنيه سنويا أول 20 عام

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:35 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Advertisements
مدبولي يوضح بالتفصيل انفاق الدولة على كل مصري 13 الف جنيه سنويا أول 20 عام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته في الندوة التربوية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة ، التي عقدت أمس الأحد ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الحكومة أجرت دراسة أظهرت أن الدولة تنفق فى الشخص من يوم الولادة حتى سن 20عاما  13 الف جنيه فى العام موضحا ان هذه الفئة العمرية تمثل 44.7 مليون من سكان مصر.


مصطفى مدبولي

وأضاف أنّ الـ13 جنيه يتم تقسيمها إلى 8196 جنيها في ملف الخدمات التعليمية، و2530 جنيها في مجال الرعاية الصحية، و1060 جنيها في مجال الحماية الاجتماعية، و800 جنيه في مجال تحسين جودة الحياة، و474 جنيها في مجال الرعاية الشبابية والثقافية.

وأوضح رئيس الوزراء أن نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بشكل عام قد تغير بشكل كامل خلال العشرين عامًا الماضية ، فبعد أن كان الفرد قد حصل فقط على 227 جنيها عام 2000 وصل إلى أكثر من 3000 جنية عام 2020.

وأضاف مدبولي: “متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام كان 1700 جنيه في عام 2000، واليوم أصبح 22 ألفا و700 جنيه، وكل ذلك في ظل مجهود الدولة لمواكبة ما يحدث، وما زال هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة في المرحلة المقبلة.”

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة كانت تنفق 8.3 مليار جنيه على الصحة عام 2000 ، واليوم تنفق 93.5 مليار جنيه مثلما أنفقت الدولة عام 2000 على التعليم 20.4 مليار جنيه ، واليوم تنفق 58 مليار جنيه.

وأوضح مدبولي أن الزيادة السكانية في مصر مرتفعة مقارنة بدول العالم النامي ، حيث بلغ عدد السكان عام 1970 نحو 33 مليون نسمة ، واليوم بعد 30 عامًا وصل العدد إلى 100 مليون ، وكان عدد سكان تايلاند أكبر من مصرعام 1970 م حيث بلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة، وهم الآن 70 مليون شخص.

وأضاف مدبولي ، أن العدد السنوي للمواليد عام 1950 يساوي نفس عدد المواليد السنوي في إيطاليا ، وفي عام 1977 كان عدد المواليد في مصر مساويًا لإيطاليا وفرنسا معًا ، بينما في عام 2019 كان عدد المواليد في مصر مكافئًا. إلى عدد المواليد في 6 دول أوروبية.

مدبولي يوضح بالتفصيل انفاق الدولة على كل مصري 13 الف جنيه سنويا أول 20 عام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي مصروفات الحكومة على الفرد بيان الحكومة الحكومة

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي من جديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات

منذ ساعة و 27 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مقرر المجلس القومي للسكان: زفتى أكثر مدن الغربية تدنيًا في الخصائص السكانية

رئيس الحكومة: مصر وضعت رؤية واستراتيجية مستقبلية لإدارة وتنمية المياه حتى 2037

"مدبولي": الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر وصلت نحو 800 ألف متر مكعب في اليوم

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

"الإحصاء": زيادة 414 ألف نسمة خلال الربع الأول من 2020 (فيديو)

رئيس الوزراء: مصر تنفق على مرحلة النشىء 585 مليار جنيه سنويا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»