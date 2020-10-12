ترامب مهاجما أوباما وبايدن: عهدكما مريعا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأثنين، الرئيس الأسبق باراك أوياما ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن من جديد، واصفا عهد حكمهما بالمريع.

 

وطلب ترامب عبر تغريدة نشرها على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" من الأمريكيين استذكار أنه لم يكن ليكون رئيسا للولايات المتحدة لو قام أوباما وبايدن بعملهما ولم يكونا مريعين في الحكم.

 

وفي وقت سابق، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها الانتخابات هي "الغش"، ما أثار مخاوف رفضه إمكانية هزيمته في السباق الرئاسي.

 

ودعا بايدن الناخبين خلال إحدى محطات حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا أمس السبت إلى "التحقق من التصويت، لأن الطريقة الوحيدة التي قد نخسر بها هي الغش".

 

وأشار إلى ما وصفه بمحاولات ترامب التأثير على التصويت، بما في ذلك التشكيك في أمن الاقتراع عبر البريد ومحاولات التشجيع على ترهيب مراقبي الانتخابات الجمهوريين.

 

وقال للصحفيين قبل مغادرته الولاية إن تصريحاته "أخرجت قليلا عن سياقها"، وأضاف "سأقبل نتيجة هذه الانتخابات".

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