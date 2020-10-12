بوسكيتس يعبر عن سعادته لتواجده مع المنتخب الإسباني

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عبر سيرجيو بوسكيتس أنه يشعر بحالة ، عن سعادته  لوجوده ضمن صفوف المنتخب الإسباني، قبل مواجهة أوكرانيا بدوري الأمم الأوروبية غدا، مشيرًا إلى الأزمات التي تعصف بفريقه برشلونة تأتي من خارج الملعب.

وقال بوسكيتس، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "مستقبلي مع المنتخب؟ لا أعرف، وأنظر إلى كل موسم بشكل منفرد، وأشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار، وهذا يعتمد على حالة كل لاعب، وحديث دي بروين عن جدول المباريات والإصابات؟ لقد كان على حق، فهو ليس بالأمر السهل وإنه معقد جدًا، ولا يوجد خيار آخر غير أن تعتني بنفسك وتستعد جيدًا، وأنا جاهز للعب غدًا إذا طلب مني ذلك المدرب".

يذكر أن الدولي  البلجيكي كيفن دي بروين قد انتقد  الجدول المزدحم، مضيفا أنه يخشى من التعرض لإصابات عديدة.

وفي هذا السياق قال بوسكيتس: "هذه هي كرة القدم، لقد تم انتقاد جميع زملائي في الفريق تقريبًا، ونرحب بالنقد البناء، أما الآخرين فهم جزء من كرة القدم ومصالحها".

وأضاف: "لا يوجد لاعبين متشابهين في مركزي في المنتخب، وميكيل ميرينو جيد جدًا بدنيًا وفنيًا، ويمكنه اللعب في مركزين، وأحب أيضًا رودري".

وتابع: "برشلونة؟ ما يحدث خارج الملعب بالتأكيد ليس أفضل شيء، ولن أتحدث بالتفصيل لأن ذلك يحتاج إلى 5 أو 10 ساعات، وكل شيء يؤثر، ولم نمر بأفضل عام لكنه مضى بالفعل، وأنا بحالة جيدة هنا ومرتاح للغاية، وأقول ذلك لأنني هنا مع المنتخب الوطني".

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