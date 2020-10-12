بعد شائعة ارتباطه بحلا شيحة.. معز مسعود يثير الحيرة بين جمهوره

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشر الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا "قريبا اعلان هام".


وتهافت عليه التعليقات من قبل جمهوره ومتابعيه، وكانت عبارة عن تعليقات ساخرة، أبرزها"الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات من الوسط بردو، خير هتتجوز هيفاء وهبي، مين المرة دي فيفي عبده"، وغيرها.


يذكر أن معز مسعود، تزوج من الفنانة شيرى عادل في عام 2018 وأنتج لها مسلسل "السهام المارقة"، وقبل هذه الزيجة تزوج من إحدى مشاهير يوتيوب وهى "بسنت نور الدين" في 2017 واستمر زواجهما فترة قصيرة جدا، أما أول زيجة له كانت من "سارة" صاحبة لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية عام 2003، وكانت قد انتشرت شائعات مؤخرا عن وجود علاقة بينه وبين الفنانة حلا شيحة.

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