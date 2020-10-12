فتح باب التقديم لحجز 125 ألف شقة جديدة خلال أيام

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:33 م
سكن كل المصريين
سكن كل المصريين
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فتح باب التقديم لحجز 125 ألف شقة جديدة خلال أيام

أعلنت الحكومة عزمها فتح الباب لتقديم 125 ألف وحدة سكنية ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، ضمن مشروع “سكن كل المصريين” الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي.


سكن كل المصريين

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير 250 ألف وحدة سكنية اجتماعية وطرح وحدات “سكن كل المصريين”. بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومي عبد الحميد الرئيسة التنفيذية لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس صلاح حسن نائب رئيس الصندوق.

وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أن هناك إقبالاً كبيراً شهدته المدن الجديدة بمحافظات الصعيد مثل “أسوان الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة” فيما يتعلق بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الأخير ، في من أجل تحقيق هدف توسيع إنشاء هذه التجمعات العمرانية الحضارية الجديدة، مما يحسن نوعية الحياة ويضمن الحفاظ على المنطقة الزراعية ، حيث كلف رئيس الوزراء بالعمل على تلبية احتياجات شعب مصر في صعيد مصر وتوفير وحدات لجميع المتقدمين.

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عزم الحكومة طرح 100 ألف وحدة سكنية اجتماعية خلال الأيام المقبلة في 11 مدينة جديدة بشرط ألا يتجاوز دخل المتقدمين 6 آلاف جنيه.

اضافة الى 125 الف وحدة ضمن مبادرة الرئيس السيسي “شقة لكل المصريين”.

وأكد وزير الإسكان استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي للإعلان عن حجز أول 125 ألف وحدة سكنية ضمن تكليفات رئيس الدولة ، لافتاً إلى صدور موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على الطرح ، وننتظر موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع على أن يتم الإعلان عن الحجز فورًا.

وحدات الإسكان الاجتماعي
وأوضح الوزير أن المدن التي ستطرح فيها وحدات الإسكان الاجتماعي (100 ألف وحدة) تشمل مدن: بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحا أن الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 مترا على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.

أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية سيتم طرح حوالي 25 ألف وحدة بشروط خاصة بدون دعم بمساحات 100 و 110 و 120 مترًا لذوي الدخل بحد أقصى 9 آلاف جنيه ، واهتمام الدولة بتلبية متطلبات هذه الشريحة في الحصول على سكن لائق في التجمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت أن المدن التي سيتم إدراجها للوحدات المذكورة أعلاه تشمل مدن: “رشيد الجديدة، ناصر بغرب أسيوط، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العلمين الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، وأسوان الجديدة”.

فتح باب التقديم لحجز 125 ألف شقة جديدة خلال أيام

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