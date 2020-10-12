سفير كازاخستان يزور وكالة الفضاء المصرية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية سعاده السفير خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة والسيد سانجار وليخانوف مستشار السفارة بالقاهرة.

وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبني بواسطة د محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة وما تم إنجازة من أعمال كما تم زيارة المعامل الأخرى الحمولة الفضائية والنموذج الهندسي والغرفة الحرارية.

وناقش القوصي مجالات التعاون المستقبلية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع وكالة الفضاء الكازاخستانيه من خلال سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة.

وعبر السفير عن سعادته بوجوده بوكالة الفضاء المصرية وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى له لمؤسسة حكوميه داخل مصر بعد شهر من تولية منصب سفير دولة كازاخستان

وفي نهاية الزيارة أهدي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية درع الوكالة للسفير الكازاخستانى بالقاهرة.

أخبار تهمك

مفاجأة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 4 ساعات

الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات

منذ ساعة و 23 دقيقة

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 9 ساعات

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي من جديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»