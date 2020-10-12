سفير كازاخستان يزور وكالة الفضاء المصرية

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استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية سعاده السفير خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة والسيد سانجار وليخانوف مستشار السفارة بالقاهرة.



وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبني بواسطة د محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة وما تم إنجازة من أعمال كما تم زيارة المعامل الأخرى الحمولة الفضائية والنموذج الهندسي والغرفة الحرارية.



وناقش القوصي مجالات التعاون المستقبلية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع وكالة الفضاء الكازاخستانيه من خلال سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة.



وعبر السفير عن سعادته بوجوده بوكالة الفضاء المصرية وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى له لمؤسسة حكوميه داخل مصر بعد شهر من تولية منصب سفير دولة كازاخستان



وفي نهاية الزيارة أهدي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية درع الوكالة للسفير الكازاخستانى بالقاهرة.



