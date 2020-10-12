بطارية 6000 أمبير ..مواصفات وسعر هاتف Galaxy M31 Prime Edition

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:31 م
Galaxy M31 Prime Edition
Galaxy M31 Prime Edition
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بطارية 6000 أمبير ..مواصفات وسعر هاتف Galaxy M31 Prime Edition

كشفت شركة سامسونج رسمياً عن سعر هاتفها الجديد “Galaxy M31 Prime Edition”، والذي سيتم إطلاقه في الهند أولاً.

يأتي الهاتف الجديد بنسختين ، أحدهما بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، و 64 جيجابايت للتخزين الداخلي ، والآخر بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي.


Galaxy M31 Prime Edition

سعر الطراز الأساسي للهاتف الجديد 225 دولارًا ، لكن سعر نسخة 128 جيجا غير معروف حاليًا ، ومن المتوقع أن يكون حوالي 250 دولارًا.

ويتم تسويق إصدار “Galaxy M31 Prime” على أنه يمكن الوصول إلى أمازون بنقرة واحدة ، وسيحصل العملاء أيضًا على عضوية مجانية لمدة 3 أشهر في “Amazon Prime”.

لم يتم الإعلان عن موعد “Galaxy M31 Prime Edition” للبيع رسميًا ، ويشارك الهاتف مواصفاته مع “Galaxy M31” ، باستثناء الشاشة.

يتميز الهاتف بشاشة “Super AMOLED” مع نوتش على شكل قطرة الماء ، والتي تتضمن كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل ، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة مجموعة شرائح Exynos 9611 (ثمانية النواة) مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G72 MP3.

يحتوي “Galaxy M31” على إعداد رباعي للكاميرا الخلفية ، مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل ، ومستشعر بزاوية عريضة 8 ميجابكسل ، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل.

تم تجهيز “Galaxy M31 Prime” ببطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير ، مع دعم الشحن السريع C بقوة 15 واط ، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل “Android 10”.

بطارية 6000 أمبير ..مواصفات وسعر هاتف Galaxy M31 Prime Edition

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