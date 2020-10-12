ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وحرس الحدود





يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود مساء اليوم الإثنين 12 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود.





ويتصدر النادي الأهلي في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 86 نقطة من أصل 33 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.





وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل ساعات قليلة من مباراة اليوم:





1 – النادي الأهلي 86 نقطة.





2 – نادي الزمالك 65 نقطة.





3 – بيراميدز 64 نقطة.





4 – المقاولون العرب 53 نقطة.





5 – سموحة 47 نقطة.





6 – إنبي 45 نقطة.





7 – مصر للمقاصة 40 نقطة.





8 – الاتحاد السكندري 39 نقطة.





9 – المصري 39 نقطة.





10- الإسماعيلي 38 نقطة.





11 – طلائع الجيش 38 نقطة.





12 – أسوان 37 نقطة.





13- الإنتاج الحربي 37 نقطة.





14 – وادي دجلة 35 نقطة.





15 – الجونة 34 نقطة.





16 – حرس الحدود 30 نقطة.





17 – نادي مصر 21 نقطة.





18 – طنطا 19 نقطة.



