جاسم محمد: توكل كرمان نفذت مخططات أمريكيا.. وتسريبات كلينتون فضحتها (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب، أن توكل كرمان كانت على تواصل مع الولايات المتحدة خلال 2011 لتنفيذ مخططها باليمن.

وتابع "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "كرمان لعبت دورا كبيرا في توزيع الأموال التي حصلت عليها من السفارة الأمريكية وقطر لتحريض الشباب اليمني ضد بلده".

وأكد أن توكل كرمان تخدم سياسات الإخوان التي تستهدف زعزعة المنطقة وإثارة الفوضى، مشيرا إلى أن تسريبات خطابات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق فضحت دور توكل كرمان التخريبي.



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كشف الإعلامي محمد الباز، عن مجموعة من المراسلات البريدية الالكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية وقطر، والتي كشفت عن رغبتها في السيطرة على مصر من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك استعرض مجموعة من الوثائق التي تفضح مؤامرتها مع محمد مرسي عندما أصبح رئيسًا لمصر لتفكيك الداخلية بمساعدة أمريكية.

وقال "الباز" خلال تصريحات صحفية،: "هذه الرسائل التي تبادلها هيلاري مع الناس في الشرق الأوسط، عندنا 7 ايميلات، تناولت هذه المراسلات زيارة هيلاري إلى الدوحة في ابريل 2010 واجتماعها مع وضاح خنفر المدير العام للجزيرة في هذا الوقت وأعضاء مجلس الجزيرة في مقر القناة، وبعدها إميل آخر يسألها فيه حمد عن التصرف المناسب لو حدثت مشكلة معهم في مصر وكيفية مواصلة تحريضهم ضد عمر سليمان".

وأضاف "بعدها ميل آخر يطلب فيه جاسم مقترحات من الخارجية الأمريكية في حال توقف بث الجزيرة في مصر، ثم رسالة أخرى تنسيقية بين هيلاري ومرسي بعدما أصبح رئيسًا، وبعدها طلبهم 100 مليون دولار من أمريكا لتأسيس مشروع إعلامي أمريكي في مصر بعدما فشلت منصات الإخوان الإعلامية في مصر بعد يناير يكون خيرت الشاطر هو المسؤول عنها، وبعدها مناقشة بين حمد متعلقة بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي وطلب مشاركة قطر في هذا الصندوق".


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