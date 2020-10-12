محافظ قنا: تجميل وزراعة الأشجار على النسق الأوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية



بدء محافظ قنا، جولته بمتابعة اعمل التشجير بميدان مسجد ناصر بوسط المدينة موجها مسئولي الزراعات بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمتابعة اعمال الري بالأساليب الحديثة وبشكل منتظم، كما وجه مسئولي مدينة قنا بتكثيف عدد العمالة للانتهاء من اعمال التجميل والتشجير في باقي الميادين والشوارع الرئيسية في المواعيد المحددة وطبقا للموصفات المطلوبة حتى تكون نموذجا يحتذي به ويتم تعميمه على باقي المدن.



وتوجه المحافظ، الي حديقة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي للاطلاع على اشجار الزينة التي تم زراعتها داخل الحديقة، كما اطلع على نموذج من الأعمال الفنية التي سيتم تنفيذها بجدارية المعنا موجها بمراعاة الطابع الثقافي والتراثي للمحافظة في تنفيذ تلك الأعمال.



وأشار محافظ قنا، خلال جولته أنه يجري تجميل وزراعة الأشجار على النسق الأوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا وتشمل (ميدان الساعة -ميدان مسجد ناصر -شارع 26 يوليو – حديقة الري – حديقة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي – طريق مصر اسوان بدءًا من كوبري المعنا وحتى كمين البياضي).



وأوضح الداودي أنه عقب الانتهاء من أعمال التجميل بمدينة سيتم البدء في باقي مدن المحافظة بالتتابع لإضفاء المظهر الجمالي بكافة مدن المحافظة، مؤكدا على ضرورة مشاركة كافة الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ اعمال التطوير للخروج بأفضل النتائج المرجوة.



تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اعمال تجميل وزراعة اشجار الزينة بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية، بمدينة قنا، رافقه الاستاذ أشرف انور نائب رئيس مدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في إطار حرص محافظة قنا على تنفيذ اعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري، الذي يلقي استحسان ابناء قنا والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.