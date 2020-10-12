أول تعليق من الأنبا مكاريوس عن مسرحية أطفال داعش المثيرة للجدل

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قال الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وأبو قرقاص: تقدم بعض الأفلام والمسرحيات والاسكتشات والدراما عمومًا الخاصة بسير الشهداء، مشاهد تفصيلية أحيانًا للتعذيب والقتل، وهي مشاهد بلا شك مؤلمة، سواء من جهة قسوة الجنود المُكلَّفين بذلك، سواء في عمليات التعذيب المتنوعة، إلى سفك الدماء، لا سيما عندما يبالغ المخرج تحت تأثير الرغبة في إثارة المشاهد (الأكشن action).



تابع "مكاريوس" في تصريحات خاصة للفجر: والحقيقة أن ذلك يمثل خطورة بالغة على المشاهدين ولا سيما الأطفال، فالطفل الذي لم يرتقِ إيمانه بعد إلى المستوى الذي يؤهّله لتقديم حياته من أجل الله، محتملًا في ذلك ألوان التعذيب الرهيبة، سوف يترسّخ لديه أن كل من يتبع الله سيناله قطعًا هذا المصير المرعب! وقد سمعت من بعض البالغين إنهم عندما كانوا أطفالًا كانوا يختبئون تحت الأسرّة عندما تأتي مشاهد التعذيب في أفلام الشهداء، التي تعرضها القنوات الفضائية أو شرائط الفيديو.



تايع مضيفا: وأرى أنه من المهم جدًا إنماء روح الاستشهاد لدى أطفالنا سواء من أجل الوطن أو من أجل الإيمان، ولكن بشيء من الحِرفية والحكمة، بحيث يمكن التأكيد على ضرورة احتمال الآلام وقبول الموت والفوز بالإكليل المُعد للشهداء، وأن الله يهب الشخص في تلك الظروف قوة ونعمة خاصة، ولكن دون عرض تفاصيل التعذيب والقتل.





أختتم: لا ينكر أي أحد ما للإعلام والدراما من تأثير على المجتمع، فقد أصبحت وسائل الإعلام شريكًا أساسيًا في التربية، ومن ثَمّ إعلاء القيم والفضيلة والمشاعر الإنسانية الراقية. لذلك فإن الأبطال المحبوبين لدى الناس يجب ألّا يؤتوا أفعالًا تستوجب العتاب، حتى لا يقلدهم المشاهدون ويتقمصون شخصياتهم. وأذكركم بأن انتشار العنف بين شريحة كبيرة من الشباب، كان أحد اسبابه بعض مواد الدراما، وكذلك الألعاب ذات السمة العنيفة والدموية، أخيرًا.. أرى أنه لا يليق بنا استخدام صحن الكنيسة للأعمال الدرامية أو أيّة أنشطة، حتى لا يفقد الشعب هيبتها، وإنما للصلاة والتعليم والخدمات الطقسية





وقد تداول على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك فيديو لأطفال يرتدون ملابس برتقالية تشبه التي ارتداها شهداء ليبيا وقت إعدامهم، ويسيرون في طابور يؤدي إلى الهيكل، وخلف كل واحد منهم شخص ترتدي ملابس سوداء أشبه بعناصر داعش، ويمسكون في أيديهم مجسدات للخناجر التي قطعوا بها رؤوس الشهداء، كما يقوم أسر الأطفال بتصويرهم فيديو احتفاءً بهم، في الوقت الذي كان يردد فيه الأطفال تمجيد لشهداء ليبيا