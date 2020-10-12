رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
ريهام على
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في ضوء توجيهات الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بشأن متابعة الأعمال اليومية للمراكز والقرى وتذليل كافة العقبات امام المواطنين، وخاصتنا المترددين على المراكز التكنولوجيا لتسديد جدية التصالح.

استقبل اليوم الاثنين، الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمكتبه بديوان مجلس المدينة، المهندس عبد القادر الجارحي، عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة، وذلك لبحث سبل التعاون ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة لبحث إمكانية عمل بوابة لمدخل مركز ابشواي بالطريق السياحي ابشواي الفيوم بشكل حضاري وجمالي تليق بالمركز.

تفعيلا لمبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (أيامنا احلي – حقك تنظمي)، وتزامنا مع انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالمجان، أفتتح اليوم السيد رئيس المركز ندوة توعوية وتثقيفية، بقاعة الاجتماعات بديوان مجلس المدينة.

تناولت الجانب الايجابي لتنظيم الأسرة وفوائده على الأسرة والأطفال والمجتمع ككل، حيث ضمت الندوة كل من الأستاذ شعبان عمر، سكرتير عام المركز، والدكتورة مايسة رجائي، مديرة الإدارة الصحية بابشواي، وفضيلة الشيخ محمد خيري، من إدارة أوقاف ابشواي، والقس نوح عطية، من كنيسة ابشواي ولفيف من السيدات وربات المنازل والموظفات.

وعقد جلسة المزايدة العلنية لتأجير عدد 5 محلات تجارية مملوكة للوحدة المحلية أمام مبني مجلس المدينة وبجوار الضرائب العقارية، وموقف ابوكساه بالمدينة، وسيتم إعادة جلسة المزايدة للمحلات التي لم يتم الرسو عليها بنفس الموعد من الأسبوع المقبل.

كما تم ستكمال أعمال استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة، تحسينا لمستوي الإنارة العامة وتوفيرا لاستهلاك الطاقة، وسيتم استخدام الكشافات المستبدلة لإنارة الشوارع المظلمة ضمن خطة السيد رئيس المركز لتحسين مستوي الإنارة العامة.

متابعة أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقري ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية ومناطق التطوير وشاطئ بحيرة قارون وكورنيش البحيرة، كذلك نقل القمامة من نقاط التجميع إلى المقلب العمومي، ومتابعة أعمال الجمعيات الأهلية للجمع السكني للقمامة.
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى
رئيس مدينة أبشواى يفتتح ندوة عن تنظيم الأسرة ومبادرة أيامنا أحلى

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