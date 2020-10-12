استغرقت ١٥ دقيقة فقط.. الجمعية العمومية للفروسية توافق بالإجماع على الميزانية والحساب الختامي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:15 م
اجتماع اتحاد الفروسية
اجتماع اتحاد الفروسية
الفجر الرياضي
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عقد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ونائب رئيس اتحاد دول ألعاب البحر المتوسط ، الجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور جميع الأعضاء البالغ عددهم ١٤ عضوا.

ووافق جميع الأعضاء بالإجماع على جميع بنود جدول الاعمال المحدد بلائحة النظام الأساسى للاتحاد ، ولم يستغرق الأجتماع أكثر من ١٥ دقيقة فقط ، فضلا عن عدم إبداء أى عضو من الأعضاء الإعتراض على أى بند فى جدول الاعمال ، والذى يتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التى عقدت عام ٢٠١٩ ، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو الماضى ، وخطة النشاط للعام الجديد ، وتقرير مراقب الحسابات ، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو الماضى ، ومشروع الموازنة للعام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ،  واعتماد مكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد ، والنظر فى مقترحات أعضاء الجمعية العمومية ، أو الاتحاد المصرى للفروسية التى وردت فى المواعيد المحددة قانونا .

حضر الإجتماع رامى إسكندر رئيس نادى فروسية الجزيرة ، والمقدم أحمد الهوارى مندوبا عن جهاز الرياضة العسكرى ونادى طلائع الجيش ، والعقيد تامر بركة مندوبا عن اتحاد الشرطة الرياضى ، وطارق طبو زاده مندوب نادى سبورتنج ، وإيمان عبد الجواد مندوبة عن نادى سموحة ، وطارق نصار عن نادى الجزيرة ، وأشرف عبد الله عن نادى الجمعية الرياضية ، ومحمد السيد عن نادى جرين بلازا ، وسيد عبد الرحمن عن نادى أصحاب الجياد ، وأميرة عبد الله عن نادى فروسية M . V . P , والعميد وليد مليجى عن نادى فروسية القوات المسلحة ، والمستشار محمد الدمرداش عن نادى الزهور ، والدكتور أسامة أبو زيد عن نادى الشمس . 

وحضر من محلس الإدارة كل من اللواء طارق الخواص ، والدكتور محمد الشربينى ، ومهندس خالد عاصم ، وسحر طلعت مصطفى ، والعقيد أحمد نبيل ، بالإضافة إلى اللواء سيد معوض المدير التنفيذى للاتحاد .



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