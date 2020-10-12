الاتصالات: إقبال من المواطنين على استخدام خدمات منصة مصر الرقمية (فيديو)

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، إن اليوم كان هناك اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مشروع مصر الرقمية، حضره السادة الوزراء المعنيين بالخدمة الأولى من الخدمات وهما وزراء التموين والعدل والنائب العام، وممثلي باقي الجهات التي تقدم خدمات على المنصة.



وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أننا عرضنا على رئيس الوزراء معدلات استخدام المواطنين للخدمة، وهناك إقبال من المواطنين على استخدام الخدمات المتاحة على منصة مصر الرقمية، مشددًا على أن المنصة تكتسب ثقة المواطنين يومًا بعد أخر.



وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، أنه تم عرض الخطة الزمنية لإطلاق باقي مراكز تقديم الخدمة، منوهًا بأن الخدمة ستقدم أيضًا على تطبيقات المحمول ومن خلال مكاتب البريد ومركز اتصال يجرى إعداده حاليًا لمن لا يرغب في التعامل على التكنولوجية، موضحًا أن أبرز الخدمات التي يقبل عليها هي بطاقات التموين، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم حزم من الخدمات الاخرى قريبًا للشهر العقاري والإسكان والسجل التجاري والتأمين الصحي تباعًا حتى نهاية العام الجاري.



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لاستعراض "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية misr.gov.eg، والتعرف على الخدمات التي تؤدَّى من خلالها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية.



وثمَّن رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الجهود التي تضافرت لإنتاج هذا المخرج الرقمي المميز، الذي يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجيًا من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية، ذلك فضلًا عن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني والتي تحقق الشمول المالي، هذا إلى جانب تخفيض زمن أداء الخدمة؛ الأمر الذي يخدم في نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة، وهو أساس كل خطة مستقبلية.



وتقدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشكر إلى الوزراء والمسؤولين المعنيين؛ لتعاونهم الواضح طوال فترة هذا المشروع، حتى تم الإطلاق التجريبي لمنصة مصر الرقمية في 20 يوليو الماضي لـ34 خدمة، لافتًا إلى أنه يتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية عام 2020، في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي.. وغيرها.



وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن "منصة مصر الرقمية" misr.gov.eg، تستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات والربط البيني مع كل جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، لافتًا إلى أن هذا المشروع الرقمي المميز، تمكن في عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين، كما يستهدف إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021؛ بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، كما تستهدف في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.



وأكد طلعت، خلال الاجتماع، أن الخدمات تقدم حاليًا من خلال البوابة، وبنهاية الشهر سيتاح تقديمها من خلال الهاتف المحمول، كما يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية، وكذا مكاتب البريد، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لتقديم الخدمات.