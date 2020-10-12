البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات مع تفاؤل التحفيز

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في البورصة الأمريكية  اليوم الاثنين، فيما قفز المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا أكثر من واحد بالمئة إذ تعززت المعنويات بدعم من تفاؤل حيال اتفاق في واشنطن بشأن المزيد من الدعم المالي قبل بدء موسم إعلانات الأرباح الفصلية للشركات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 84.22 نقطة أو ما يعادل 0.29 بالمئة إلى 28671.12 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.89 نقطة أو ما يعادل 0.66 بالمئة إلى 3500.02 نقطة بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 152.38 نقطة أو ما يعادل 1.32 بالمئة إلى 11732.33 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع البورصة الامريكية كيف تدخل البورصة الامريكية شرعية الاسهم الامريكية شراء الاسهم الامريكية شراء اسهم في البورصة الامريكية سوق الاسهم الامريكية سوق الاسهم الامريكي تعلم البورصة الأمريكية تداول الاسهم الامريكية البورصة الامريكية للمبتدئين البورصة الامريكية البورصة الأمريكية البورصة البورصات الامريكية البورصات الاسهم الامريكية للمبتدئين الاسهم الامريكية بالعربي الاسهم الامريكية اليوم الاسهم الامريكية الحلال الاسهم الامريكية الاوبشن

أخبار تهمك

الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ ساعة و نصف

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي من جديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية ترتفع بدعم من قطاعى التكنولوجيا والطاقة

أخر تطورات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة

البورصة الأمريكية ترتفع في المستهل مع انحسار المخاوف من التباطؤ الاقتصادي

البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع آمال حول لقاح كورونا

البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب إجتماع الاحتياطي الفيدرالي

البورصة الأمريكية ترتفع بالختام مدعومة بتقرير الوظائف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»