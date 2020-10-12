بعد تعادل بيراميدز.. فرص الزمالك في الحصول على المركز الثاني بالدوري

مازال الصراع على وصافة الدوري المصري الممتاز بين ناديي الزمالك وبيراميدز جاريا، بعد حسم النادي الاهلي لقب الدوري المصري الممتاز لصالحه بفارق كبير بينه وبين أقرب ملاحقيه ليكون هذا اللقب هو الثاني والأربعين في تاريخه.





وأشعل النادي الأهلي صراع الوصافة بين الزمالك وبيراميدز، بعد تعادله أمس الأحد أمام الأخير على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليحيي فرص الابيض في التواجد في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.





ويستعرض " الفجر الرياضي " فرص الزمالك وبيراميدز في المشاركة في دوري ابطال افريقيا





-فرص الزمالك:

يعد نادي الزمالك هو الأقرب لحصد المركز الثاني لصالحه في حال نجاحه في تحقيق الانتصار في الجولتين المقبلتين أمام حرس الحدود والإسماعيلي، وفي حال نجاحه بالفوز في اللقائين سيضمن الأبيض وصافة ترتيب جدول المسابقة والتأهل لدوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.





-فرص بيراميدز:

يتشبث نادي بيراميدز بحظوظه في الظفر بالمركز الثاني، من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وذلك في حالة نجاحه في تحقيق الانتصار على حساب نادي المقاولون العرب، وتعثر الزمالك حيث أن أكبر عدد نقاط سيصل إليها الفريق السماوي هو 67 نقطة، وأعلى عدد نقاط يصل إليه الأبيض 68 نقطة.



