الرواية الكاملة لسرقة فيلا نانسي عجرم على "MBC"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت قناة "MBC"، عن موعد طرح "الرواية كاملة" لقصة اقتحام فيلا نانسي عجرم وذلك عبر حسابهم على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ومن المقرر عرض "الرواية كاملة" يوم 17 أكتوبر، في تمام الساعة الـ10 مساء،والذي سيتناول ما حدث في اقتحام فيلا نانسي عجرم ويكشفها بالكامل.


يذكر أن قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم، آثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام فادي زوج نانسي عجرم بقتل السارق بـ18 رصاصة وكشف عن سبب ذلك وهو أن كل ما فكر به حماية عائلته.

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