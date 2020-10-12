بنى سويف يفوز على طهطا بثنائية نظيفة



بنى سويف نجح فى إحراز هدف اللقاء بالشوط الاول عن طريق محمود مكى بالدقيقة 20 وطه نادى بالدقيقة 36 .



بنى سويف بقيادة مديره الفنى ايمن جاب الله بدأ المباراة بتشكيل مكون محمود جمال وبلال سالم ومحروس محمود وعبد الواحد عبد العزيز وعاطف محمود ومعتز محروس وعلى وزة ومحمود مكى ورضا عبد العال وطه نادى وكريم اشرف .



فيما بدأ طهطا بقيادة مديره الفنى مصطفى حكيم اللقاء بتشكيل مكون من احمد محمد ومصطفى صادق وأحمد ماهر وبدوى ناصر ومحمود جميل والوى شريف ومحمد مصطفى ومحمود عبد الناصر وعمرو خالد وعبد الرحمن حسن وسيرجى فالو .



وخلال المباراة اجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من محمود عاطف وحسام البدرى وحسام عيسى ومصطفى بلية ومحمود بكرى بدلا من محمود مكى ورضا عبد العال ومعتز محروس وطه نادى وكريم اشرف .



فيما أجرى طهطا تغييرات بنزول احمد ياسر وأحمد فتحى بدلا من عمرو خالد ومحمد مصطفى .



وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من سعيد حمزة وعاونه احمد الفار ووائل شعبان ويحى عبد الحميد حكما رابعا وشحاته العسقلاني مراقب مسابقات وحميده سيد مراقب حكام .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 44 نقطة، فيما توقف رصيد طهطا عن النقطة 13 نقطة .







ترتيب المجموعه الأولى

1- البنك الأهلي 44 نقطة

2- بني سويف 44 نقطة 3- الألومنيوم 43 نقطة

4- شبان قنا 35 نقطة

5- بترول أسيوط 33 نقطة 6- المنيا 32 نقطة

7- التليفونات 30 نقطة

8- سوهاج 28 نقطة

9- الإعلاميين 22 نقطة

10- الفيوم 21 نقطة 11- ديروط 15 نقطة

12- طهطا 13 نقطة

نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز بهدفين نظيفين على ضيفه طهطا الرياضى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى .