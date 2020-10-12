نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي من جديد
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:30 م
الفجر الرياضي
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الأهلي قد يدخل في مفاوضات لضم نجم بيراميدز اف سي رجب بكار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" اللاعب وقع عقودا رسمية مع الزمالك، ولكن الأهلي يتفاوض حاليا لضمه في الميركاتو الصيفي خاصة بعد رحيل رينيه فايلر الذي كان يقف عائق أمام ضم اللاعب".
وأضاف: "توقيع العقود للزمالك لا يمنع الأهلي من التفاوض مع رجب بكار، وحتى الآن لم يحسم مصيره للانضمام لأي نادٍ من القطبين الكبيرين".
وأكد: "الأهلي سيتفاوض مع بيراميدز لضم بكار، رغم أن العلاقة توترت في الفترة الماضية".
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