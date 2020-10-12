مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار على محطة للحافلات في روسيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:26 م
الأمن الروسي
الأمن الروسي
وكالات
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أفادت أجهزة الأمن في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، اليوم الاثنين، بمقتل 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار من قبل مسلح مجهول على محطة للحافلات.

 

وذكرت مصادر أمنية أن رجلا مجهولا أطلق النار على محطة قرب مدينة بور في مقاطعة نيجني نوفغورود، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، مضيفة أن الجرحى في حالات متوسطة الخطورة.

 

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم نفذ خلال ووقوف حافلة في المحطة، بينما أكدت إدارة وزارة الداخلية في مقاطعة نيجني نوفغورود وقوع الحادث.

 

وأوضحت وسائل إعلام استنادا إلى شهود عيان أن منفذ الهجوم شاب في الـ18 من عمره تقريبا، وكان يحمل بندقية وحقيبة وتمكن من الفرار إلى الغابات المحيطة، وبدأت الشرطة البحث عنه.

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روسيا الإطلاق النار

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