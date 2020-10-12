الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات

قررت وزارة الداخلية، اليوم، مد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى لجميع المركبات حتى 21 نوفمبر 2020.





وقالت الوزارة في بيان لها: "تيسيرًا على المواطنين في تركيب الملصق الإلكترونى لجميع أنواع المركبات فقد قررت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 21 نوفمبر 2020م".





وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية.. لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.