مطرب المهرجانات الشعبية علي قدورة يحتفل بتخطيه الـ2 مليزن متابع عبر "التيك توك"





احتفل مطرب المهرجانات الشعبية علي قدورة بتخطية الـ2 مليون متابع، عبر إبلكيشن الفيديوهات العالمي "يتك توك"، وذلك في فتره قصيرة.









وقام "قدورة"، من خلال "الفجر الفني"، بتوجيه الشكر والتحية لجمهوره الذي دعموه، حتى حقق نجاحًا باهرًا ي مجال المهرجانات الشعبية، وذاع صيته في مصر والوطن العربي.









وعلى صعيد آخر نفى مطرب المهرجانات علي قدورة، شائعات إنفصاله هو ونور التوت، عن تيم الـv.i.p الدخلاوية، والذي أسسه مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد طرحه لأكثر من عمل بتوزيع إسلام ساسو.









والجدير ذكره أن علي قدورة ونور التوت، يستعدان لطرح عمل غنائي جديد بعنوان "لبنيتا"، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، ومن المقرر طرحه عبر اليوتيوب خلال الايام المقبلة.



