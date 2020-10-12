وزير التعليم العالي يفتتح الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
الفجر
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افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، أعمال تطوير وتجديد عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية الجديدة بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن الافتتاحات من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والذي قدم شرحا عن عمليات تطوير وتحديث، وإنشاء عددا من الوحدات التخصصية بكلية طب الأسنان، وأهمية هذه الوحدات في العملية التعليمية والتدريبية وعلاج مرضى الأسنان الكبار والأطفال، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة لتطوير وتحديث الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان.

وأشار الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان إلى أن الكلية أنهت عمليات تطوير وتجديد وإحلال ثلاثة عيادات بالمبنى القديم بالكلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة للتخدير الكلى للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، كما قامت الكلية بإنشاء وتجهيز معمل محاكاة للأسنان بالمبنى الجديد.

وتشمل الافتتاحات تطوير وإحلال وتجديد 69 وحدة طب أسنان بثلاثة عيادات تخصصية، وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة للتخدير الكلى للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وجهاز ميكروسكوب جراحي لتدريب طلاب الدراسات العليا وإنشاء وتجهيز معمل محاكاة للأسنان بالمبنى الجديد يشمل 39 وحدة ألمانية الصنع بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه لتدريب طلاب برنامج "المنصورة مانشستر" لطب الأسنان وكذلك طلاب البرنامج الأساسي، بتكلفة إجمالية 19.800.000 (19 مليون و800 ألف جنيه).

حضر الافتتاح دكتور عصام الوكيل عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومدير برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان.

وزير التعليم العالي يفتتح الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة
وزير التعليم العالي يفتتح الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة
وزير التعليم العالي يفتتح الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة
وزير التعليم العالي يفتتح الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة

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