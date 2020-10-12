صعود البنك الأهلي للدورى الممتاز عقب تعادل الألومنيوم مع سوهاج





تقدم عمرو عزت للبنك الاهلي في الدقيقة 2 من الشوط الاول وتعادل محمد كاستيول للبترول .



وتعادل فريق سوهاج مع فريق الألومنيوم بدون أهداف.



وفاز فريق بنى سويف على فريق طهطا بهدفين نظيفين سجلها محمود مكي في الدقيقة 20 وطه نادى في الدقيقة 36 من الشوط الأول.



وفاز فريق تليفونات بني سويف على فريق الاعلاميين بهدفين نظيفين سجلها محمود عبده في الدقيقة 35 من الشوط الأول، وأحمد إبراهيم في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.



وفاز فريق المنيا على فريق شبان قنا بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين تقدم مصطفى محمد لقنا في الدقيقة 12 وتعادل محمد سماره في الدقيقة 25.





وأضاف المنيا هدفين في الشوط الثاني عن طريق محمد أشرف وعمرو عثمان من ضربة جزاء.





وفاز فريق ديروط على فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف.





ترتيب المجموعه الأولى

1- البنك الأهلي 44 نقطة

2- بني سويف 44 نقطة 3- الألومنيوم 43 نقطة

4- شبان قنا 35 نقطة

5- بترول أسيوط 33 نقطة 6- المنيا 32 نقطة

7- التليفونات 30 نقطة

8- سوهاج 28 نقطة

9- الإعلاميين 22 نقطة

10- الفيوم 21 نقطة 11- ديروط 15 نقطة

12- طهطا 13 نقطة

صعد فريق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق إلى الدوري الممتاز بعد تعادله مع فريق بترول أسيوط بهدف لمثله، في إطار الأسبوع الأخير، لدوري القسم الثاني.