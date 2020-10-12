بمشاركة ممثلي ١١٧ دولة: والي تفتتح الدورة العاشرة لمؤتمر إتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة

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قالت غادة والي الرئيس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد والمخدرات والجريمه المنظمة، أن معاهدة مكافحة الجريمة المنظمه العبر وطنية لها أهمية كبري في مواجهه المخاطر الجسيمه التي تعاظمت بسبب وباء كورونا ومنها الادويه والاجهزه الطبيه الفاسده وتهريب البشر والاتجار فيهم وتهريب الأسلحة وأن unodc باعتباره الجهة المنوط بها متابعه وتيسير تنفيذ بنود المعاهده الدولية قد أتاح عدة أدوات وبرامج لمساعده الدول، وأنه ونتيجه لهذه الجهود قد تم تجميد واستعاده أموال مهربة من جنوب أفريقيا تتخطي المليار دولار قي السنوات الأخيرة والكشف عن العديد من عصابات الجريمة المنظمة.



جاء ذلك كلمتهااليوم في إفتتاح الدوره العاشرة للمؤتمر متعدد الأطراف لمعاهده مكافحة الجريمة المنظمه العبر وطنيه بفيينا والذي يمتد لمده خمسه أيام في مقر، حيث ألقت غادة والي الكلمة الإفتتاحية للمؤتمر الذي يتواكب مع مرور ٢٠ سنه علي توقيع المعاهدة الدولية والتي تعرف أيضا باسم معاهده بالرمو نسبه إلي مدينة بالرمو الإيطالية التي شهدت توقيع المعاهدة.



شهدت الجلسة الافتتاحية إذاعه كلمه مسجلة لانطونيو جوتيريش السكرتير العام والقي وزير العدل الايطالي كلمه ووزير العدل البرازيلي ومساعد وزير العدل الروسي.



وقد بدأت الجلسه الافتتاحية اليوم بإنتخاب جمهوريه مصر العربية رئيسا للمؤتمر ويمثلها المندوب الدائم السفير محمد الملا.



وتأتي أهميه المعاهدة وبروتوكولاتها المرافقه كونها الاطار القانوني الدولي الوحيد الذي يساعد الدول الأعضاء علي مواجهه الجريمه المنظمه عبر الوطنيه اي العابره للحدود.



وقد أنضم للمعاهده منذ إطلاقها ١٩٠ دوله، ويتصل بها برتوكول مواجهة الإتجار في البشر ووقعت عليه ١٧٨ دوله، وبروتوكول تهريب الأشخاص برا وبحرا وجوا ووقعت عليه ١٤٩ دوله وبروتوكول تهريب الأسلحة النارية ووقعت عليه ١١٩ دولة.



ويناقش المؤتمر علي مدي خمس أيام سبع مقترحات قرارات مهمه تقدمت بها عدة دول منها إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا ومصر.



وتشارك وفود ١١٧ دولة في المؤتمر ويحضره ١٢٠٠ مشارك من دول العالم منهم ٣٠٠ مشاركين بأشخاصهم و٩٠٠ عبر الفيديو كونفرانس.



وأشارت والي إلي أن مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ينظم 60 فاعليه علي هامش المؤتمر وأن هناك عده جمعيات أهلية حاضره بصفه مراقب.



وجدير بالذكر أن التفاوض علي المعاهدة إستمر علي ٨ سنوات منذ إغتيال القاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني علي يد المافيا الإيطالية في صقليه، وكذلك القاضي الإيطالي باولو بورسيلينو وتواكب مع ذلك مقتل أكثر من ألف من رجال الشرطه ورجال القانون علي يد المافيا في ايطاليا في اوائل التسيعينات.



وتحتفل إيطاليا الشهر القادم بالذكري العشرين للمعاهده في باليرمو، حيث تم التوقيع في ديسمبر من ٢٠ سنه.



وقالت والي أن تطبيق المعاهدة وبناء قدرات الدول يتم بتعاون وثيق مع الانتربول الدولي وانه في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ تم توقيف عدد ١٧٠ عصابه لتهريب البشر وتم التعرف علي ٢٣ عصابه للجريمه المنظمه العبر وطنيه أن الunodc سيطلق تقريرا مفصلا عن تهريب البشر في ديسمبر وان التقرير الخاص بتهريب السلاح وقاعده بياناته قد تم الإستفادة منه بدخول اكثر من ١١ ألف من رجال القانون في مختلف الدول علي الموقع الخاص به وأنه لابد من تكثيف التعاون الدولي والقانوني والمعلوماتي لمواجهه الجريمه المنظمة.