"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ 23 مليار جنيه

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
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طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.

وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.212%، فيما بلغ أعلى عائد 13.259%، وسجل أقل عائد 12.999%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 11 مليار جنيه بمتوسط عائد 13.351%، في حين سجل أعلى عائد 13.399%، وأقل عائد 13.25%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.556%، في حين بلغ أعلى سعر 14.6%، وأقل سعر 14.51%.

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