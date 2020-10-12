أحمد فهمي يهنئ هنا الزاهد علي مشاركتها في أول عمل بطولي





وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.



حرص الفنان أحمد فهمي، علي تهنئة زوجته هنا الزاهد، عن مشاركتها في أول عمل بطولي لها.ونشر فهمي صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.ووجه لها رسالة خاصة وكتب: ألف مبروك يا حبيبتي أول بطولة مطلقة.. واثق إنك هتكسري الدنيا كالعادة إن شاء الله.وشاركت هنا الزاهد، في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.