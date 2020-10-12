صناع الأغنية في مصر يشيدون بفيديو كليب "مجنونة أوي" لـ أيه عبد الرؤوف

صناع الأغنية في مصر يشيدون بفيديو كليب "مجنونة أوي" لـ أيه عبد الرؤوف
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:04 م
محمود حنفي
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حالة من الجدل اثارها فيديو كليب " مجنونة أوي " للفنانة أيه عبد الروؤف منذ بداية إطلاقه ، والذي يشكل التعاون الأول لأيه عبد الرؤوف مع لايف ستايلز ستديوز ، والمخرجة بتول عرفة، والتي تعد تجربة مختلفة من حيث طبيعة اللون الغنائي وطريقة التصوير التي اعتمدت فيها المخرجة بتول عرفة على أحدث تقنيات المونتاج والجرافيك.
وحقق الفيديو كليب نسبة مشاهدة كبيرة في يومين عرضه ، كما انه لاقى استحسان العديد من صناع الاغنية في مصر والوطن العربي الذين حرصوا على تقديم التهاني للمخرجة بتول عرفة و شركة لايف ستايلز ستوديو ، و ابداء إعجابهم الكبير بطريقة تصوير الكليب وإخراجه وعلى رأسهم " الفنانة اللبنانية كارول سماحة ، والفنانة السعودية وعد ، والفنانة دينا فؤاد ، والملحن وليد سعد ، والشاعر خالد تاج الدين ، والفنانة رنا سماحة ،والشاعر بهاء الدين محمد ، والشاعر نادر عبدالله ، والموزع أحمد إبراهيم ، ومدير التصوير الكبير : محسن أحمد وغيرهم".
ويذكر أن " مجنونة اوي" من كلمات :أحمد حسن رؤول، وألحان: سامر أبو طالب ، توزيع : هانى ربيع وإخراج : بتول عرفة ،وإنتاج : لايف ستايلز ستديوز