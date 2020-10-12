صناع الأغنية في مصر يشيدون بفيديو كليب "مجنونة أوي" لـ أيه عبد الرؤوف

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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حالة من الجدل اثارها فيديو كليب " مجنونة أوي " للفنانة أيه عبد الروؤف منذ بداية إطلاقه ، والذي يشكل التعاون الأول لأيه عبد الرؤوف مع لايف ستايلز ستديوز ، والمخرجة بتول عرفة، والتي تعد تجربة مختلفة من حيث طبيعة اللون الغنائي  وطريقة التصوير التي اعتمدت فيها المخرجة بتول عرفة على أحدث تقنيات المونتاج والجرافيك.


وحقق الفيديو كليب نسبة مشاهدة كبيرة في يومين عرضه ، كما انه لاقى استحسان العديد من صناع الاغنية في مصر والوطن العربي  الذين حرصوا على تقديم التهاني للمخرجة بتول عرفة و شركة لايف ستايلز ستوديو ، و ابداء إعجابهم الكبير بطريقة تصوير الكليب وإخراجه وعلى رأسهم " الفنانة اللبنانية كارول سماحة ، والفنانة السعودية وعد ، والفنانة دينا فؤاد ، والملحن وليد سعد  ، والشاعر خالد تاج الدين ، والفنانة رنا سماحة  ،والشاعر بهاء الدين محمد ، والشاعر نادر عبدالله ، والموزع أحمد إبراهيم ، ومدير التصوير الكبير  : محسن أحمد وغيرهم".

ويذكر أن " مجنونة اوي" من كلمات :أحمد حسن رؤول، وألحان: سامر أبو طالب ، توزيع : هانى ربيع وإخراج : بتول عرفة ،وإنتاج : لايف ستايلز ستديوز

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