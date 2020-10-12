خالد الجندي: لكل نبي عدو.. ومواقف الكرامة والعزة تصنع الأعداء

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:04 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
رقية جمال
Advertisements
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشخص الذي لا ينتظر وجود أعداء له ويحاربوه رجل تافه.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الموقف الحق والموقف النبيل وموقف الكرامة والعزة هو الذي يصنع الأعداء.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا"، متسائلًا: "عمرك شوفت نبي كل فلوس حد، ولا اغتصب واحدة، ولا نبي شتم حد"، مشددًا على أن الأنبياء قمم باصقات يانعات من النور والبيان والطهارة ولهم اعداء؛ لأنهم على حق.

وكشفت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، عن علامات يتعرف من خلالها العبد علي حب الله له.

وقالت اللجنة عبر الموقع الرسمي للدار، إن علامات حب الله للعبد كثيرة، ومن هذه العلامات ما يلي:

1- أن يتيسر للعبد اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بسنته الشريفة.

2- أن يتصف المسلم بالرحمة والتواضع مع إخوانه المؤمنين، وأن يكون عزيز النفس في تعامله مع غير المؤمنين، وأن يكون دأبه مجاهدة الهوى والشيطان وأعوانه ومساوئ الأخلاق، وألا يخاف ملامة الناس في تمسكه بالحق.

3- ألَّا يجد في قلبه معاداة أو كراهية لأحد من أولياء الله الصالحين، ومنهم الأخفياء الذين لا يتفطن لهم الناس، ولهذا فالمؤمن ينشغل بعيوبه عن عيوب الناس، فربهم أعلم بهم.

4- أن يُوفَّق للحفاظ على الفرائض وعلى الاستكثار من النوافل حتى يغلب عليه التقديس الإلهي وتجري على قلبه ويده ولسانه وسائر قواه الحكمة الإيمانية وانعكاساتها الإصلاحية التي استخلف الإنسان في الأرض لإقامتها.

5- أن يوضع للعبد القبول في قلوب العباد كنتيجة لحب الله إياه وحب ملائكة الله وأهل السماء المطهرين له؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الْأَرْضِ» رواه البخاري.

6- أن يجد المؤمن نفسَه مدفوعة إلى الطاعة، مقبلة على الله عز وجل، مشغولة بذكره سبحانه وبالتعرف عليه في آياته القرآنية وآياته الكونية، وبالفكر والذكر وكثرة السجود، يقترب المحبُّ من ربه ويأنس بحضرته القدسية، وتيسير الله عز وجل ذلك له دليل على أنه يحبه ويقربه ويقبل عليه أكثر من إقبال العبد عليه.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 9 ساعات

الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ ساعتين و 26 دقيقة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 8 ساعات

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»