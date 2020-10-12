انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نشبت العديد من الخلافات داخل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حول إتمام صفقة محمد إبراهيم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، لتعارض بعض أعضاء مجلس التخطيط مع عملية التعاقد مع اللاعب. 

يذكر أن أعضاء لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قد تحفظوا على اتمام الصفقة بإعتبار أن اللاعب لن يفيد الفريق في المرحلة المقبلة خصوصًا أنه سبق وتعرض لإصابات متكررة ابعدته عن المشاركة في المباريات بينما ترى جبهه أخرى أن اللاعب ظهر بمستوى طيب مع فريقه ويمكن الإستفادة منه.

وفي نفس السياق ينتظر مجلس الأهلي، طلبات النادي الفيومي للاستغناء عن اللاعب، وتخشى إدارة القلعة الحمراء من دخول بيراميدز في الصفقة وارتفاع سعر عقد اللاعب. 

يذكر أن الأهلي تعادل بالأمس مع بيراميدز سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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