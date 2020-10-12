بواتينج يكشف عن الفرق التي تسطيع منافسة بايرن ميونيخ

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
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كشف جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونيخ الألماني حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، عن الفرق الأوروبية التي تستطيع منافسة العملاق البافاري خلال الفترة المقبلة.

وقال بواتينج في تصريحات لمجلة "كيكر" اليوم الاثنين، إنه يرغب في أن يدافع فريقه عن كل الألقاب التي حققها في الأشهر الماضية بما فيها لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ استحداث النظام الجديد للبطولة عام 1992، كان ريال مدريد الإسباني هو الفريق الوحيد الذي نجح في التتويج باللقب في أعوام متتالية في 2017 و 2018.

وأضاف بواتينج: "لماذا لا نحاول صنع حقبة جديدة في تاريخ دوري الأبطال بفريقنا الشاب".

وتابع: "لن يكون هذا سهلا، لكن باستثناء عام 2019، لقد تقدمنا كثيرا في تلك البطولة"، في إشارة إلى خروج بايرن ميونخ على يد ليفربول في دور الستة عشر لموسم 2018 / 2019 .

وأوضح: "لا أرى الكثير ممن يمكنهم أن يواكبوا إمكانياتنا".

وقال بواتينج إن بايرن ميونخ قوى في كل خطوطه، وهو أمر غير شائع في الوقت الحالي بأوروبا.

ويرى بواتينج أن أندية ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة وربما يوفنتوس، هي من يمكنها أن تكون في نفس مستوى الفريق البافاري.

وأضاف: "في يوفنتوس يمكنك أن ترى كيف يديرون الأمور، ربما يمكنهم أن يكونوا جزء من ذلك".

وبعيدا عن دوري الأبطال، توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) وكأس ألمانيا وكأس السوبر الأوروبي والألماني.

ويرغب بواتينج، الذي ينتهي عقده مع بايرن في يونيو عام 2021، في اللعب أطول فترة ممكنة، لكنه غير متأكد مما يرغب في فعله عقب نهاية مسيرته.

وأضاف: "لا أريد أن أكون مدربا أنها وظيفة مرهقة مثل اللعب، أريد أن أقضى المزيد من الوقت مع عائلتي".

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