أنا النعيم.. ياسمين الخطيب تظهر بفستان أحمر مفتوح

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت ياسمين، بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان أنيق وطويل باللون الأحمر ومفتوح من الأمام. 


وعلقت ياسمين علي الصورة قائله:"نا النعيم الذي ستبكي علي فقدانه عمراً" .


جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب السينمائية فيلم "طلعت حرب 2" وهذا يعد أولي أعمالها السينمائية والتي أعلنت عنه سابق من خلال صفحتها علي الفيسبوك.


والفيلم إخراج مجدي أبو علي وتدور فكرة الفيلم في الستينيات ويعرض أبرز القضايافي تلك الفترة من خلال 4قصص.

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