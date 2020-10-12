أنا النعيم.. ياسمين الخطيب تظهر بفستان أحمر مفتوح





وعلقت ياسمين علي الصورة قائله:"نا النعيم الذي ستبكي علي فقدانه عمراً" .





جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب السينمائية فيلم "طلعت حرب 2" وهذا يعد أولي أعمالها السينمائية والتي أعلنت عنه سابق من خلال صفحتها علي الفيسبوك.





والفيلم إخراج مجدي أبو علي وتدور فكرة الفيلم في الستينيات ويعرض أبرز القضايافي تلك الفترة من خلال 4قصص.



وظهرت ياسمين، بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان أنيق وطويل باللون الأحمر ومفتوح من الأمام.