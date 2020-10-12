البنك الأهلي يتأهل للدوري الممتاز للمرّة الأولى في تاريخه

تعادل فريق بترول أسيوط مع فريق البنك الأهلي، بهدف لكل منهما، ضمن مواجهات ختام الدور الثاني، لمجموعة الصعيد، من مسابقة دوري القسم الثاني.





بذلك التعادل يتأهل فريق البنك الأهلي للدوري الممتاز، عقب تساوية مع فريق بني سويف في عدد النقاط، ليصعد البنك بفارق المواجهات المباشرة أمام الفريق السويفي.





تشكيل بترول أسيوط



محمد مزيكا، ومحمد دياب، وايهاب فؤاد، وأحمد دحروج، واسلام السيد، والغاني ابوا، ومؤمن راضي، وأحمد بيبو، ومصطفي شلبي، ومحمد كاستيلو، ومحمد العندليب.



تشكيل البنك الاهلي



احمد صبحي حارس مرمى، وامير مدحت، وطارق مصيلحي، والسيد منير، ومحمود جمعة، وحسام الصانع، وعمرو سمير، ومحمد محمد، ومحمد حامد، ولاندري تاتاكيو، وعمرو عزت.



على مقاعد البدلاء تواجد ، مصطفى عبد الستار، ونادر السيد، واحمد محمد عبده، وماجد عادل، واحمد محمد احمد ،ومحمد ناجح، واحمد محمد علي حامد، واسلام صلاح.





أحداث اللقاء





شهد اللقاء تقدم البنك الأهلي بهدف للاعب عمرو عزت في الشوط الثاني، وتعادل الفريق البترولي عن طريق اللاعب محمد كاستيلو، ليتأهل البنك للدوري الممتاز، للمرّة الأولى في تاريخه، عقب تعادل الألومنيوم مع سوهاج في تلك الجولة.





حكام اللقاء



أدار اللقاء الحكم محمد يوسف، عاونه كل من، شريف التباع مساعد أول، مساعد ثان، هشام الدسوقي، وحكم رابع اسلام حمدي.



