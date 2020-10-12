نشرة حوادث الفجر: تفاصيل العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:48 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
غدًا.. مجلس الدولة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع الوطنية للانتخابات حول "الإشراف على الانتخابات"
يعقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ورشة عمل حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولمناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات للاشراف علي العملية الانتخابية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تفاصيل العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية
أبلغت عاملة نظافة صباح اليوم رئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية بوجود جسم غريب بدورة المياه بالدور الثالث بمبنى المحكمة، وعلى الفور تم إخلاء المبنى وإبلاغ الحماية المدنية، حيث قامت بفحصه وتبين أنه هيكل خالي من المواد المتفجرة، كما تم تمشيط المبنى بالكامل وأسفر ذلك عن خلوه من ثمة مفرقعات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حبس 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة مقابر في القاهرة
أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار بمنطقة مدينة نصر دائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
لمساومة شقيقه.. كواليس خطف مزارع وطلب فدية بالصف
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات خطف مزارع، وطلب فدية لمساومة شقيقه بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
خلافات أسرية.. استمرار حبس شاب لقتله شقيقه بالعياط
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس شاب ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقتله شقيقه بمركز العياط، لخلافات أسرية بينهما. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
غدًا.. مجلس الدولة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع الوطنية للانتخابات حول "الإشراف على الانتخابات"
يعقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ورشة عمل حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولمناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات للاشراف علي العملية الانتخابية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تفاصيل العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية
أبلغت عاملة نظافة صباح اليوم رئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية بوجود جسم غريب بدورة المياه بالدور الثالث بمبنى المحكمة، وعلى الفور تم إخلاء المبنى وإبلاغ الحماية المدنية، حيث قامت بفحصه وتبين أنه هيكل خالي من المواد المتفجرة، كما تم تمشيط المبنى بالكامل وأسفر ذلك عن خلوه من ثمة مفرقعات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حبس 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة مقابر في القاهرة
أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار بمنطقة مدينة نصر دائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
لمساومة شقيقه.. كواليس خطف مزارع وطلب فدية بالصف
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات خطف مزارع، وطلب فدية لمساومة شقيقه بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
خلافات أسرية.. استمرار حبس شاب لقتله شقيقه بالعياط
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس شاب ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقتله شقيقه بمركز العياط، لخلافات أسرية بينهما. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا