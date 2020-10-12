السعودية تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:42 م
كورونا السعودية
كورونا السعودية
وكالات
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أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الفيروس 339 ألفا و615 حالة .

 

و ذكر الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 509 حالات ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 325 ألفا و 839 حالة .. فيما تم تسجيل 25 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5068 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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