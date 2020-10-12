مجلس الدولة يوقف قرار حجب نتيجة 7 طلاب متهمين بالغش بالدرب الأحمر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:46 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قضت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوي والمقامة من أحمد جمال المحامي، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والتى طالبت بوقف قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن حجب نتيجة الطلاب المشار اليهم.

إختصمت الدعوي التي حملت رقم 51540 لسنة 74 قضائية كل من وزير التربية والتعليم، محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رئيس قطاع التعليم الثانوي، مدير إدارة وسط القاهرة التعليمية، بصفاتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار ين محمد حسن، احمد السيسي، محمد الصيفي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد يوسف.

ترجع وقائع القضية إلي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في يونيو الماضي، صورًا تكشف الغش الجماعي داخل لجان امتحان الثانوية العامة أثناء تأدية امتحان اللغة العربية.

وأظهرت الصور مجموعة من الطلاب يتكدسون أمام مقعد زميل لهم دون ارتداء الكمامة أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم وجود مراقب داخل اللجنة.

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