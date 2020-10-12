دبلوماسي سابق: مصر قلبها دائمًا مع العراق وتحمل همومه (فيديو)

Advertisements

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية العراقية قديمة قدم الدولة الإسلامية ذاتها، مشيرًا إلى أننا أنشانا مجلس التعاون العربي بين العراق والأردن ومصر في الماضي القريب.



وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مصر قلبها دائمًا مع العراق وتريد له الخير لكونه قوة تضاف إلينا، مشيرًا إلى أن العراق يعاني من اعتداء عليه في الشمال وتهديد من إيران وداعش ونشاطاتها هناك.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك جالية مصرية كبيرة جدًا في العراق، وهناك خبراء مصريون يعملوا في العراق، مشددًا على أن التعاون بين مصر والعراق شامل اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، موضحًا أن العالم العربي معتدى عليه في العراق وسوريا ولبنان وليبيا والصومال والقاهرة قبلة أولئك الذين يواجهوا مخاطر، وهناك طلبات كثيرة على مصر وجيشها وقدراتها الاقتصادية والفنية لإعانة الشقيقات العربية.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، الدكتور فؤاد محمد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور أحمد نايف الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.



ونقل وزير الخارجية العراقي إلى الرئيس السيسي رسالة من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، تضمنت الإشادة بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية.



كما ثمن وزير الخارجية العراقي الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقًا استراتيجيًا لبلاده على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.



من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، معربًا عن حرص مصر المتبادل على الدفع بأطر التعاون مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن الشقيق.



وأكد على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتي تتمحور حول دعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وأن مصر داعمة لكل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.