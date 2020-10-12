مسلسل "عروس بيروت" يتوج ظافر العابدين بلقب "جنتلمان الشاشة"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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عاد المسلسل الرومانسي الشهير "عروس بيروت" إلى شاشة MBC4 بداية من يوم الأحد 11 أكتوبر، وكان الجزء الأول من المسلسل قد حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه في سبتمبر 2019.


وكانت ردود الأفعال على الشخصية التي يؤديها "ظافر العابدين" إيجابية، وأطلق عليه متابعو المسلسل لقب "جنتلمان الشاشة"، وذلك بسبب التصرفات الرومانسية التي تصدر عن شخصية "فارس الضاهر" التي يجسدها في المسلسل. ففي البداية تحدى فارس عائلته ليتزوج من "ثريا" التي يحبها على الرغم من معارضة والدته بشدة لهذا الارتباط بسبب الفارق الطبقي بينهما، وبالطبع نشبت الكثير من الحروب في قصر الضاهر، وحيكت الكثير من المؤامرات ولكنها في النهاية لم تؤدي إلى وضع نهاية لقصتهما.


كما لعب "ظافر" في عدد من الأعمال السابقة دور الجنتلمان، وهو ما جعله يعلق في أذهان الجماهير بهذه الصورة، إذ جسد شخصية "فريد" في مسلسل ليالي أوجيني التي شاركته بطولته أيضاً كارمن بصيبص، وفي مسلسل "حلاوة الدنيا" لعب دور سليم في دراما مليئة بالأمل والحب والأمل برفقة النجمة هند صبري، وفي 2015 كانت شخصية "حاتم" التي أثارت الجدل في مسلسل "تحت السيطرة" نظراً لتحول مسارها على مدار الأحداث.
عروس يشارك في بطولته مع ظافر العابدين نخبة من نجوم الدراما العربية في مقدمتهم كارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد، وجو طراد وعلاء الزعبي وينضم لهم في الجزء الثاني ريتا حرب وهو من سيناريو وحوار طارق سويد، وإخراج فكرت قاضي. ويُعرض المسلسل الساعة السابعة بتوقيت تونس، والثامنة بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت السعودية.


وكان أحدث أعمال ظافر هو المسلسل العالمي The Eddy الذي عرض على شبكة نتفليكس في مايو الماضي، وشارك ظافر في دور سامي بن ميلاد، كما شارك في الحملة الإعلانية الناجحة لشركة اتصالات إميرالد، والذي حقق أكثر من 10 مليون مشاهدة خلال أسبوعين على فيسبوك.
مسلسل "عروس بيروت" يتوج ظافر العابدين بلقب "جنتلمان الشاشة"
مسلسل "عروس بيروت" يتوج ظافر العابدين بلقب "جنتلمان الشاشة"
مسلسل "عروس بيروت" يتوج ظافر العابدين بلقب "جنتلمان الشاشة"
مسلسل "عروس بيروت" يتوج ظافر العابدين بلقب "جنتلمان الشاشة"
مسلسل "عروس بيروت" يتوج ظافر العابدين بلقب "جنتلمان الشاشة"
مسلسل "عروس بيروت" يتوج ظافر العابدين بلقب "جنتلمان الشاشة"

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