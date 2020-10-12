فيروس كورونا يجتاح فريقا جزائريا

كشف عدد من التقارير الصحفية الجزائرية، عن تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل خطير في صفوف نادي شباب بلوزداد حامل لقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.





وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية، في عددها الصادر اليوم، عن تسجيل 31 إصابة وسط الفريق الذي كان يخوض معسكرا إعداديا بمدينة مستغانم غرب الجزائر وذلك من أصل 40 فردا متواجدين في المعسكر.





وأوضح المصدر ذاته أن الفرنسي فرانك دوما، المدير الفني للفريق، ومدرب الحراس خالد ديكيماش، من بين المصابين، إلى جانب المكلف بشئون الإعلام وعدد كبير من اللاعبين.





واضطرت إدارة شباب بلوزداد إلى قطع المعسكر المذكور يوم الأربعاء الماضي بعد اكتشاف إصابة المدافع سفيان بوشار بالفيروس. لكن صحيفة "الخبر" سلطت الضوء على حالة التهاون والاستخفاف بالإجراءات الاحترازية التي لم يمتثل لها الجميع كارتداء الأقنعة، واحترام مسافة التباعد بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.





وانتقدت الصحيفة موقف اللاعب بوشار، الذي شارك في مباراة كروية بأحد الأحياء في العاصمة الجزائرية رغم عدم تماثله للشفاء من الوباء.



