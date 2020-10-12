شتيجن يحدد شروطه لتجديد عقده مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني حدد شروطه من أجل تجديد عقده مع النادي الكتالوني.





وأفاد موقع جول العالمي بأن شروط تير شتيجن هي تجديد عقده حتى صيف 2025 والحصول على راتب سنوي يصل إلى 18 مليون يورو.





وأكد الموقع العالمي أن تير شتيجن يرغب أن يكون راتبه ثاني أعلى راتب في البرسا بعد قائد الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وألمح الموقع العالمي أنه بسبب هذه الشروط لن يكون الأمر سهلاً وسيكون هناك الكثير من المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى إتفاق.





وأشار الموقع العالمي إلى أن شتيجن البالغ من العمر 28 عامًا ينتهي عقده الحالي مع برشلونة في صيف 2022.



