عرض مسلسل "تحت السيطرة" يومياً علي mbc مصر في هذا الموعد





وروجت جميلة عوض للمسلسل ونشرت مجموعة صور لها من مشاهدها بالمسلسل ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : مسلسل تحت السيطرة يومياً علي إم بي سي مصر تو.





ويتحدث مسلسل "تحت السيطرة" على معاناة من يقع تحت أزمة إدمان المخدرات.





مسلسل "تحت السيطرة" بطولة نيللي كريم، وظافر العابدين، وهاني عادل، ومحمد فراج، وأحمد وفيق، وجميلة عوض، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج تامر محسن.

تعرض قناة mbc masr 2 مسلسل "تحت السيطرة يومياً" في تمام الساعة الثامنة مساءً وتتم إعادته الساعة الثانية والنصف صباحاً.