عرض مسلسل "تحت السيطرة" يومياً علي mbc مصر في هذا الموعد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تعرض قناة mbc masr 2 مسلسل "تحت السيطرة يومياً" في تمام الساعة الثامنة مساءً وتتم إعادته الساعة الثانية والنصف صباحاً. 


وروجت جميلة عوض للمسلسل ونشرت مجموعة صور لها من مشاهدها بالمسلسل ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : مسلسل تحت السيطرة يومياً علي إم بي سي مصر تو.


ويتحدث مسلسل "تحت السيطرة" على معاناة من يقع تحت أزمة إدمان المخدرات.


مسلسل "تحت السيطرة" بطولة نيللي كريم، وظافر العابدين، وهاني عادل، ومحمد فراج، وأحمد وفيق، وجميلة عوض، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج تامر محسن.

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