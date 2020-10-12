مفاجأة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد





كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين موقف محمود عبد المنعم كهربا من السفر إلى المغرب رفقة الأهلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.





وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعب سوف يكون متواجد مع بعثة الأهلي في المغرب، وسيكون هناك محاولات لتجهيزه لمباراة الوداد".





وأضاف:" الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، سوف يحدد إمكانية مشاركة كهربا في المباراة من عدمه".





وتابع: "كان لابد أن يدفع موسيماني بالعناصر الأساسية أمام بيراميدز، خاصة قبل لقاء الوداد".





وواصل: "موسيماني رفض إشراك لاعبين صغار في السن وهو لا يعرف قدراتها جيدا، كما أنه يعلم جيدا مدى صعوبة تلك المباراة وأهميتها لجمهور النادي الأهلي".





وزاد: "الأهلي قدم مباراة جيدة، وتألق معظم اللاعبين خاصة آليو ديانج، وبرغم الطرد الذي تعرض له عمرو السولية، لكن الفريق لم يتأثر كثيرًا، ولعب بروح عالية ورفض الخسارة أو التهاون رغم حسم لقب الدوري المصري، الفريق لعب بشرف ونزاهة".





وأكمل:" البعض كان يعتقد أن الأهلي سيقوم "بالتفويت"، وهو أمر صعب جدا وغير موجود في تاريخ النادي الأهلي".





وأتم: "محمد الشناوي سيكون متواجد مع الأهلي أمام الوداد، اللاعب تعافي من الاصابة تماما، وتمت إراحته في لقاء بيراميدز، من أجل المشاركة في المباراة الحاسمة".











