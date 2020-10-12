مفاجأة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين موقف محمود عبد المنعم كهربا من السفر إلى المغرب رفقة الأهلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعب سوف يكون متواجد مع بعثة الأهلي في المغرب، وسيكون هناك محاولات لتجهيزه لمباراة الوداد".

وأضاف:" الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، سوف يحدد إمكانية مشاركة كهربا في المباراة من عدمه".

وتابع: "كان لابد أن يدفع موسيماني بالعناصر الأساسية أمام بيراميدز، خاصة قبل لقاء الوداد".

وواصل: "موسيماني رفض إشراك لاعبين صغار في السن وهو لا يعرف قدراتها جيدا، كما أنه يعلم جيدا مدى صعوبة تلك المباراة وأهميتها لجمهور النادي الأهلي".

وزاد: "الأهلي قدم مباراة جيدة، وتألق معظم اللاعبين خاصة آليو ديانج، وبرغم الطرد الذي تعرض له عمرو السولية، لكن الفريق لم يتأثر كثيرًا، ولعب بروح عالية ورفض الخسارة أو التهاون رغم حسم لقب الدوري المصري، الفريق لعب بشرف ونزاهة".

وأكمل:" البعض كان يعتقد أن الأهلي سيقوم "بالتفويت"، وهو أمر صعب جدا وغير موجود في تاريخ النادي الأهلي".

وأتم: "محمد الشناوي سيكون متواجد مع الأهلي أمام الوداد، اللاعب تعافي من الاصابة تماما، وتمت إراحته في لقاء بيراميدز، من أجل المشاركة في المباراة الحاسمة".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفاجأة في بعثة الاهلي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ ساعة و 22 دقيقة

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»