"القومي للحوكمة" يستعد لإطلاق 50 برنامج تدريبي الأسبوع المقبل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
يطلق الأسبوع المقبل، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نحو 50  برنامج تدريب تفاعلي باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة إلكترونية للتعليم عن بعد، وتهدف هذه السلسة من البرامج  إلي التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن قضايا الحوكمة تعد أحد الركائز المحورية للتوجه التنموي للدولة المصرية، فقد نص الدستور المصري على الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما اعتمدت الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ضمن محاورها الرئيسة الشفافية وكفاءة المؤسسات ووضع منظومة متكاملة للحوكمة الرشيدة، وهو ما تم تأكيده في عملية التحديث هذه الرؤية.

وأضافت السعيد أن الدولة المصرية بدأت في السنوات الأخيرة في ترجمة الأهداف المتعلقة بتعزيز الحوكمة الرشيدة للمؤسسات والمجتمع إلى خطوات وإجراءات على أرض الواقع، حيث تضمن ذلك تطوير الأداء وإصلاح الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وكأحد المقومات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وحول المنصة الإلكترونية التي يطلقها المعهد الأسبوع القادم أكدت السعيد أن هذه المنصة تعد خطوة فريدة من نوعها علي المستوي الإقليمي للتوعية بدور الحوكمة في التنمية المستدامة، موضحة أن البرامج التدريبية التي سيطلقها المعهد عبر هذه المنصة تأتي ضمن مجموعة من البرامج المستهدفة التى يطرحها المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة في إطار منظومة متكاملة لبناء وتنمية القدرات، وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 بالاستثمار فى العنصر البشري الذي يعتبر المحرك الأساسي لتحقيق تطلعات الدولة.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن المنصة الإلكترونية ستتضمن مجموعة من البرامج التدريبية للتوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة تستهدف كل فئات المجتمع سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، موضحة أن هذه البرامج تندرج ضمن فئة البرامج التفاعلية. 

‏وأضافت شريف أن إعداد البرامج التدريبية تم ‏بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسة هانس زايدل، مؤكدة أن الشراكات مع أفضل الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية الدولية فى إطار دعم عملية التأهيل والتدريب؛ يساهم في تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة ، والارتقاء بالأداء المؤسسي وذلك بالتركيز على عدد من الموضوعات الأساسية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل.

أخبار تهمك

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 9 ساعات

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»