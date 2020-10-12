وقفة احتجاجية بشركات مصر للتأمين اعتراضاً على اللائحة الموحدة (صور)

نظم عدد من العاملين بشركات مصر للتأمين وقفة احنجاجبة فى مدخل الشركة اعتراضاً على لائحة العمل الموحدة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام وارسلتها للجان النقابية بالشركات لمناقشتها والتى لاقت اعتراض من معظم اللجان النقابية للشركات.





وردد المشاركون فى الوقفة عدة هتافات يطالبون من خلال لها بحقوقهم ويستنكرون ما وصفوه بالإجحاف والظلم فى اللائحة الجديدة على حد قولهم، كما رفعوا لافتات تحمل عبارات احتجاجية على اللائحة المذكوورة.





وكانت أعلنت العديد من اللجان النقابية لشركات قطاع الأعمال العام، رفضها لمسودة اللائحة الموحدة للشركات، والتي طرحتها الوزارة لمناقشتها.





وقامت عدد من اللجان النقابية لشركات تابعة لقطاع الأعمال ، ومنها مصر للتأمين ،ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة المعادي شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة مصر للفنادق احدى شركات الشركة القابضة للسياحة، وشركة النصر للأسمدة والنيل للأدوية بإصدار بيانات ترفض فيها اللائحة الموحدة للموارد البشرية.





وكانت الوزارة طرحت قبل أيام، مسودة اللائحة، للنقاش واستقبال تقارير اللجان النقابية بالشركات، تمهيدًا لإصدار لائحة تنفيذية موحدة للشركات التابعة لها، بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203.





وقالت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق إحدى شركات القابضة للسياحة، إنها ترفض كل بنود اللائحة الجديدة "الجائرة" و"المجحفة" على كافة حقوق العاملين سواء المادية أو الإدارية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الثقافية.





كما وصفت اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، مسودة اللائحة، بأنها مخالفة اللائحة لتعديلات قانون 203 و خاصة المادة 42 من القانون بأن مجلس إدارة الشركة هو من يقوم بعمل اللائحة.