"LG" تضخ 50 مليون دولار في خطوط إنتاج جديدة.. وتتوسع فى التصدير من مصر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:53 م
بيلي كيم
بيلي كيم
أحمد الشيخ
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قال بيلي كيم المدير التنفيذي لشركة إل جي في مصر، إن الشركة رصدت استثمارات بقيمة 50 مليون دولار لإنشاء خطوط لإنتاج الغسالات الأتوماتيك في مصر، فيما تخطط الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات لإنشاء خطوط إنتاج شاشات التليفزيون المميزة "OLED".

 

وأضاف كيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر الإنترنت لإطلاق أجهزة فلتر هواء  " PuriCare™ 360° " بالسوق المصري، أن الشركة تخطط لزيادة صادراتها من مصر للغسالات وشاشات التليفزيون خلال الأعوام المقبلة لتصل نسبة الصادرات إلى نحو 70% بينما يتم تخصيص 30% للسوق المحلي.

 

وعن تأثر شركة ال جي بجائحة فيروس كورونا، قال كيم إن مبيعات الشركة تأثرت على المستوى العالمي وليس في مصر فقط وذلك خلال الربع الثاني من عام 2020، إلا أن مبيعات الربع الثالث شهدت نموا قويا وخاصة بالسوق المصري.

 

وذكر أن تداعيات أزمة كورونا دفعت مبيعات التجارة الإلكترونية إلى الزيادة في مصر ولذلك ستركز الشركة على التوسع بها الفترة المقبلة.

 

يمثل جهازتنقية الهواء الذي أطلقته الشركة اليوم إضافة جديدة لخطوط الشركة الخاصة بحلول تنقية الهواء الخاصة بالمستهلكين ، حيث يعتمد المنتج الجديد على طريقة فريدة تمنح تنقية هواء عالي كفاءة الجسيمات بزاوية 360 درجة هذا بجانب أن الجهاز معزز بتكنولوجيا الذكاء الصناعي لضمان سهولة الإستخدام والحد من الضوضاء الصادرة منه .

 

كما يتميز جهاز إل جي " PuriCare™ 360° " بخاصية معزز التنظيف الذي يمنح هواء نقيا حتى مسافة 24 قدم ويغطي غرف بمساحة تصل إلى 512 متر مربع.

 

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السوق المصري الاجهزة المنزلية استثمارات جديدة إل جي

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