ماتويدي ينصح جريزمان بالإنضمام للدوري الأمريكي
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:00 م
محمد أيمن
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فتح الفرنسي بليز ماتويدي لاعب إنتر ميامي الباب أمام إنضمام مواطنه انطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني للدوري الأمريكي مستقبلاً.
وفي تصريحات صحفية نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو قال ماتويدي " جريزمان لا يزال شاباً ويلعب في أكبر الأندية بالعالم ".
وأضاف " مازال أمامه الكثير من السنوات الجيدة في النادي خاصةً أنه يرتبط بعقد طويل الامد ".
وأنهى " إمكانية إنضمامه للدوري الأمريكي مستقبلاً كبيرة وسيكون قدموه موضع ترحيب ".
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