ماتويدي ينصح جريزمان بالإنضمام للدوري الأمريكي

فتح الفرنسي بليز ماتويدي لاعب إنتر ميامي الباب أمام إنضمام مواطنه انطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني للدوري الأمريكي مستقبلاً.





وفي تصريحات صحفية نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو قال ماتويدي " جريزمان لا يزال شاباً ويلعب في أكبر الأندية بالعالم ".





وأضاف " مازال أمامه الكثير من السنوات الجيدة في النادي خاصةً أنه يرتبط بعقد طويل الامد ".





وأنهى " إمكانية إنضمامه للدوري الأمريكي مستقبلاً كبيرة وسيكون قدموه موضع ترحيب ".



