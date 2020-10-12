ماتويدي ينصح جريزمان بالإنضمام للدوري الأمريكي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فتح الفرنسي بليز ماتويدي لاعب إنتر ميامي الباب أمام إنضمام مواطنه انطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني للدوري الأمريكي مستقبلاً.

وفي تصريحات صحفية نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو قال ماتويدي " جريزمان لا يزال شاباً ويلعب في أكبر الأندية بالعالم ".

وأضاف " مازال أمامه الكثير من السنوات الجيدة في النادي خاصةً أنه يرتبط بعقد طويل الامد ".

وأنهى " إمكانية إنضمامه للدوري الأمريكي مستقبلاً كبيرة وسيكون قدموه موضع ترحيب ".

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